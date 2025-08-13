戦後80年です。今、私たちが当たり前に知ることができる天気予報が、戦時中は軍事機密とされました。 【写真を見る】軍事機密とされた気象観測資料や当時の新聞紙面 晴れることも大雨になることも知ることができなかった「3年8か月間」、その記録と証言です。 テレビもインターネットもない時代に天気を伝えていたのは新聞です。 気象予報士「昭和16年12月の新聞です。夕刊の一面に小さく天気予報が載っています」 熊本