東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催！期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する、「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆