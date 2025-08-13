福岡ソフトバンクホークスの本拠地、みずほPayPayドームでは13日、子どもたちの元気な声が響いていました。■八木菜月アナウンサー「きょうは無料開放ということもあって、涼しいドームの中は多くの家族連れでにぎわっています。」選手たちがプレーするグラウンドの外野エリアは、13日・14日と無料開放されます。普段は入ることができない特別な場所に、子どもはもちろん、保護者も興奮を隠せません