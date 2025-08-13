元NGT48でモデル・インフルエンサーの川越紗彩（24）が1st写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA）を、自身の25歳の誕生日である10月14日に発売する。このほど公開された先行カットでは、健康的な“わがままボディ”を全開披露している。 【写真】全開にした“わがままボディ”にドキッ 2024年2月にNGT48を卒業後、しばらく芸能活動から離れ、期間を経て再始動した川越。アイドル時代に雑誌のグラビア経験はあったが、