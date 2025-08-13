大谷はMLBトップとなる43号本塁打を放った(C)Getty Images偉才のバットから快音が止まらない。現地時間8月12日、ドジャースの大谷翔平は、敵地エンゼルスタジアムで行われたエンゼルス戦に「1番・DH」として先発出場し、4戦連発となる43号ソロを放つなど、3打数1安打1打点、2四球、2得点と活躍。ナ・リーグ本塁打争いでフィリーズのカイル・シュワバーに1本差をつけ、再び単独トップに浮上した。【動画】吠えた！大谷翔平ま