【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）【映像】大谷、“打たずして”ホームインの瞬間ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席ではフルカウントから四球を選んで出塁し、その後の好走塁でホームに帰還。バットを1度振ったものの、“打たずして”得点を挙げるという、リードオフマンとしての存在感を発揮した。試合