お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（48）が10日放送の、フジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。新居購入にあたっての借金額を明かした。尾形は今年2月に都内に念願の新居を建て、5月には妻・あいさんのブログで無事に引き渡しが完了したことが明かされていた。最近では、広々とした新居を紹介するルームツアー動画も公開している。お笑いタレントの狩野英孝から「東京の一軒家ってなってくると、ちなみに