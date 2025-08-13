俳優・のんさん（32）が2025年8月13日、髪を切ったばかりだという近影をインスタグラムで公開し、「可愛すぎる」などと絶賛されている。「最近、髪を切りました」直近の投稿では肩に届く長さのミディアムヘア姿が散見されていた一方、今回は、アゴ下程度まで髪を短く切った写真が披露された。レイヤーカットが施されている様子だ。白Tシャツを着て、鳥のクチバシ風にポテトチップスを口にくわえたポーズで写っている。投稿文では下