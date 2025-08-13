タレントの磯山さやかさん（41）が2025年8月11日、自身のインスタグラムを更新。上品な白ブラウスコーデを披露した。「衣裳たち」磯山さんは、「衣裳たち」といい、上品な白ブラウスコーデと華やかなブラウスを着こなした2パターンの衣装ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ふんわり袖口が広がった白いブラウスをと落ち着いやカラーのロングスカートを着用。指輪などのアクセリーも身につけ、微笑んでいた。