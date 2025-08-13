お笑いタレントあばれる君（38）が13日、インスタグラムを更新。「世界遺産検定マイスター」の合格を報告した。あばれる君は「世界遺産検定マイスター合格する事ができました！！」と報告。「古張裕起」と本名が書かれた「結果通知書」を公開した。そして「応援ありがとうございました！！嬉しい！！やった！！」と応援に感謝し、合格の喜びをつづった。この投稿に「おめでとうございます」「やりましたね！リスペクトです