１１人組グローバルグループ「ＪＯ１」の白岩瑠姫が１３日、都内で行われた長編アニメーション映画「アズワン／ＡＳＯＮＥ」（２２日公開）のプレミアム最速上映舞台あいさつに登壇した。主人公の高校生・ヨウ役で声優に初挑戦した白岩は、作詞・作曲を担当した同映画の主題歌「巡星（めぐりぼし）」をサプライズで初披露。「めちゃくちゃ緊張しました」と汗をぬぐった。自身と切り離せないものとして音楽を挙げ「小さい時か