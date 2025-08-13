J1ガンバ大阪は13日、イングランド2部シェフィールド・ウェンズデイから元日本代表DF初瀬亮を獲得したと発表した。大阪府岸和田市出身の初瀬は、ジュニアユース時代から約9年間ガンバ大阪に所属していた。2019年からは同じく関西のJ1ヴィッセル神戸に移籍し、才能が開花。左右どちらもこなすことができる主力サイドバックとして、神戸のJ1連覇や二冠達成などに大きく貢献した。そんな初瀬は今年2月からイングランド2部のシェフィー