ちーちゃんが大好物の梨をいただきました。 箱を開けると、ちーちゃんは梨の香りをくんくん嗅ぎながら興味津々。 美味しそうだね、写真を撮って送ろう！」とスマホを構え、「こっち向いてー」と声をかけた瞬間、ちーちゃんは待ちきれず、梨をガブリ！ この間、数秒の出来事…シニアになってますます行動が大胆になるちーちゃんでした。 梨が大好きなちーちゃんのために、とても美味しい梨