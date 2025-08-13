群馬県桐生市が「球都桐生ウィーク」を8月23日〜9月10日の19日間で開催する。23日の初日には元西武監督の渡辺久信氏、元日本楽器（現ヤマハ）監督の川島勝司氏、元東芝監督の前野和博氏、元青山学院大監督の河原井正雄氏、元桐生第一監督の福田治夫氏の各カテゴリーで全国制覇した桐生市にゆかりのある5人の名将によるインタビュー、対談などを予定している。27日には元メジャーリーガー・上原浩治氏の人気YouTubeチャンネル