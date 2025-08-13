エア・カナダとエア・カナダ ルージュは、客室乗務員が加盟するカナダ公共労働組合（CUPE）がストライキに突入することを通知したと明らかにした。8月14日から段階的に運航を縮小し、8月16日には運航が関連に停止される見通し。CUPEは4年間で38％の給与増額を求め、約8か月に渡って交渉が続けられていた。エア・カナダ側は政府に仲裁を求めている。エア・カナダはすでに、同社で8月13日までに発券した、8月15日から18日までの運航