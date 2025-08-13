◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(13日、東京ドーム)巨人の田中将大投手がエラーから失点しました。巨人3点リードの5回、先頭をファーストゴロで1アウトを奪うと岡林勇希選手にはヒットで出塁を許します。続く山本泰寛選手はセカンドゴロとしましたが、これを門脇誠選手が悪送球。ファーストランナーはホームへかえり、1アウト2塁となりました。さらに上林誠知選手にツーベースを浴び2点目を失うと2アウト後、ランナー2塁でボスラー