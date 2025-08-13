10月10日に公開されるSixTONESの松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』の新キャストとして、岡部たかし、中田青渚、田村健太郎、戸塚純貴、蓮見翔（ダウ90000）、又吉直樹、堀内敬子、佐藤緋美、白本彩奈の出演が発表され、あわせて本ポスタービジュアルが公開された。 参考：『秒速5センチメートル』ヒロインに高畑充希“同級生”奥山由之監督作出演に「幸せな気持ち」 『君の名は。』『天気の子』