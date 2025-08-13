ゼレンスキー大統領がベルリンで、トランプ大統領とのオンライン会談に臨む/Guglielmo Mangiapane/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナ国営メディア「ウクルインフォルム」によると、ゼレンスキー大統領は１３日、独ベルリンに到着し、トランプ米大統領と欧州各国首脳の間で開かれるオンライン会議に参加する予定だ。このビデオ会議の２日後、トランプ氏はアラスカでロシアのプーチン大統領と会談し、ウクライナにおけるクレムリン（ロシ