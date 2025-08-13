商業施設で卓上コンロのカセットボンベが爆発。その瞬間の映像です。新潟市内の商店街で突然、爆発がありました。施設の入り口のガラス戸は爆風で激しく壊れ、ガラス片が周囲に飛び散っています。ガラス戸のサッシには、ひびが入ったガラスの一部だけが残っていました。13日午前11時半ごろ、飲食店や鮮魚店などが入るショッピングセンターでガス爆発が発生。ショッピングセンターの入り口にいた人は、爆発時の状況を「当時そこ、店