岐阜県関市の板取川で8月13日、インドネシア国籍の男性が川に流され、死亡しました。関市洞戸飛瀬の板取川で午後2時半ごろ、「インドネシアの男性が流された」と現場近くにいた女性から119番通報がありました。警察や消防によりますと、流されたのは会社員のトニ・プラジャ・バングンさん(27)で、1時間半後におよそ1.5キロ下流で救助されましたが、搬送された病院で死亡が確認されました。トニさんは10人ほどで川遊びに来