メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊川市で消火栓ノズルを盗んだとして、40代の夫婦が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは愛知県西尾市の会社員、長谷川健太容疑者(43)と妻の千絵容疑者(47)です。 警察によりますと、2人は7月1日、豊川市で道路の脇の箱に収納してあった真鍮製の消火栓ノズル1本を盗んだ疑いがもたれています。 消火栓ノズルは時価約7000円相当だということです。 警察の調べに対し、2人は