メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の水族館「アクア・トトぎふ」で、暑い夏を少しでも涼しく過ごしてもらおうとカピバラにスイカがプレゼントされました。 岐阜県各務原市にある水族館「アクア・トトぎふ」では、2匹のカピバラが飼育されています。 暑い日が続く中、カピバラにも「涼」を届けようと、13日は氷でできた台座と器に盛られた約4kgのスイカがプレゼントされました。 メスのココナ(1)とカカオ(1)がスイカ