◇パ・リーグ西武−ソフトバンク（2025年8月13日ベルーナD）西武の松本航（28）が13日、ソフトバンク戦（ベルーナD）に先発登板。昨年9月21日ロッテ戦以来326日ぶりの1軍マウンドで初回から5失点と炎上したが、2回からは2安打無失点と粘投した。初回、2四球と二塁打で1死満塁のピンチを招くと、2者連続タイムリーを許した。2死満塁からも2者連続タイムリーを浴びた。初回打者10人に40球を要し、5点を失った。2回からは