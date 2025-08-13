メ～テレ（名古屋テレビ） 7月末、岐阜県で人気の池田温泉旅館などが営業を突然停止しました。前触れもなく働き先を失った従業員の男性がメ～テレの取材に応じ、運営会社の異様な実態を語りました。 「あの社長では仕方がない。多分やっていけないと思ったので。まさか夜逃げまでするとは思わなかったが…」 こう話すのは「池田温泉新館」の飲食店「たち川」で働いていたという男性。給料が未払いのまま、働い