SKE48の元メンバー北野瑠華さんがボム9月号（ワン・パブリッシング）限定版の表紙に登場。セクシーかつインパクト大の水着姿を着こなしました。裏表紙には白濱美兎さん。白い素肌とあどけない表情で美ボディを披露しました。【写真】ぷっくりリップが魅力的な白濱美兎さん北野さんは「グラビア界のリアル」を描いた実写ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務め、8月29日には同作とのコラボ写真集の発売も決定するなど、活躍が続きます