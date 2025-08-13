【新華社ウルムチ8月13日】立秋を過ぎ、中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県の喀拉峻（カラジュン）草原がひときわ美しい季節を迎えた。霧雨が大地を濡らし、霧に覆われた山々は水墨画のような趣を見せる。雨がやむと、牛や羊の群れがのんびりと歩き、曲線を描く峡谷、漂う雲と共に絶景の一部となる。（記者/丁磊）