取材を受ける父親のひざの上で泣き叫ぶ3歳のオマル君。涙の訳は脇腹にくっきりと残る歯形。カメラは一部始終を目撃していました。この日、父親に抱っこされ大好きな馬に餌をあげていたオマル君。悲劇が襲ったのは、父親が馬に手を伸ばそうとしたその時でした。馬が突然、ガブリと父親からオマル君を奪い取ったのです。すぐに助け出されたオマル君は、救急車で病院へ搬送。幸いオマル君の健康状態に問題はないといいますが、父親は