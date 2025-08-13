中国石炭工業協会がこのほど発表した今年上半期の石炭生産状況によると、年間売上高2000万元（約4兆1200億円）の炭鉱企業を対象にした統計では、1〜6月期の原炭生産量は前年同期比5．4％増の24億トンで、原炭生産は安定した成長を続けています。輸入については、今年上半期の全国の輸入量は2億2200万トンで、前年同期比11．1％減少しました。同協会のデータによると、全国でこれまでに建設されたスマート機械による採掘現場は907カ