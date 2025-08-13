吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、同期の芸人・あんよの日が出演し、トークを繰り広げた。はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）とあんよの日（やまち・朱海）あんよの日は、やまち・朱海（ちゅな）が2022年に結成したコンビ。NSC大阪校45期生ではるかぜに告ぐと同期。やまちは大阪府出身で、趣味はよさこいとラジオ鑑賞。朱海は滋賀県出身。珍しい名前は本名で、