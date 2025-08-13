53ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖAI¤¬ºî¤Ã¤¿²èÁüÉ÷¡×1996Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÆþÍèÍ´ºî2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á·ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÅê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼·óÅê¼ê¥³¡¼¥Á(µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô½Ð¿È)¡£µåÃÄ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö53ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ÆþÍèÍ´ºî¥³¡¼¥Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÆþÍè¥³¡¼¥Á¤Î¼Ì