忙しい毎日でも、自分の肌に合わせた丁寧なケアがしたい。そんな願いに応えるのが、2025年9月6日発売の『ニベア2WAY美容洗顔AC』。泡立ててやさしく洗う“泡洗顔”と、直塗りして集中ケアする“パック洗顔”の2WAY仕様で、毛穴汚れも古い角質もすっきり。ニキビの原因を根本からケアしながら、しっとりうるおうなめらかな肌へ導いてくれます。心地よい香りに包まれて、スキンケア時間が癒しのひとときに♡ 毛穴＆ニキビにWア