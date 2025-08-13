◆第107回全国高校野球選手権・2回戦神村学園0―1創成館（13日、甲子園）「全国制覇」の夢は初戦で消えた。昨年まで2年連続4強の神村学園が、創成館との九州対決でわずか2安打の零封負け。「自分たちの高校野球が終わったとは信じられない」。1年夏から甲子園でプレーした今岡拓夢主将（同）は、早すぎる敗戦を受け入れられなかった。相手の技巧派サイドスロー、奥田晴也（3年）の前に6回まで無安打。1点を追う9回は、先頭