◆第107回全国高校野球選手権・2回戦神村学園0―1創成館（13日、甲子園）神村学園の茶畑颯志（3年）が7回に代打で出場した。6番西原唯吹（同）が中前にチーム初安打を放ち2死一塁の場面だったが中飛でチャンスを広げられず「チームを勝たせたかった」と少し悔いの残る初打席となった。茶畑は先天性の難聴で幼いときに人工内耳を埋め込む手術を受けた。左耳は聴力があるが右耳はほとんど聞こえていないという。「自分は野球