◆第107回全国高校野球選手権大会・2回戦神村学園0―1創成館（13日、甲子園）創成館の稙田龍生監督が思いきった采配をし、勝利に結びつけた。投手戦で終盤を迎えた7回1死。神村学園打線を6回まで無安打に抑えていた先発の奥田晴也（3年）に代え、吉田鷹人（3年）を代打に送った。「（無安打で）継投のタイミングが難しかったが、何とか1点ほしかった」と稙田監督。6回まで8安打を放っていたが得点できない流れも変えたか