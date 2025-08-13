中部国際空港では、スーツケースの放置が増えて問題となっています。警察などは不審物として対応せざるを得ず、対応に追われています。 ■2024年は85個を回収…不審物として対応せねばならず苦慮 旅行に帰省、多くの人が集まるお盆の中部国際空港。8月13日は、外国人観光客の姿も目立ちました。ほとんどの人が使っているのがスーツケースです。 13日、中部空港を管轄とする警察署