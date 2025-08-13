元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（33）が12日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。テレビ局ごとの人間関係について語る場面があった。この日は、元AKB48で女優・歌手の河西智美とともにゲスト出演。スタジオトークでは“厳しい先輩”というテーマでトークを展開した。笹崎は「私は会社員だったので、どちらかというと体育会系でした。上下関係もしっかりしてた」と日本テレビ時代を振り返った。共演者