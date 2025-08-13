中国地方では、１３日夜遅くにかけて、土砂災害、浸水害、河川の増水に十分注意してください。 【画像】今後の中国地方・全国の天気 ［気象概況］中国地方では、朝鮮半島から山陰沖に停滞する前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き１３日夜遅くにかけて大気の状態が不安定となるでしょう。また、中国地方では、これまでの大雨により、地盤の緩んでいる所があります。 ［雨の予想］ １３日夜のはじめ頃にか