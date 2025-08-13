８月１３日午後、徳島県海陽町の海部川で、２０代男性が溺れる水難事故が発生しました。男性は心肺停止の状態です。警察によりますと、徳島県海陽町で１３日午後３時すぎ、「外国人１人がおぼれている」と１１９番通報がありました。現場は海陽町大井の海部川で、２０代とみられる男性が溺れたということです。消防隊が到着した時には、男性は周囲の人に引き上げられていましたが心肺停止の状態で、現在病院で治療が行われています