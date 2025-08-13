◆イースタン・リーグ巨人９―１楽天（１３日・Ｇタウン）巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手が猛打賞をマークした。「８番・遊撃」で先発出場。５回先頭の第２打席では右中間二塁打を放ちチームを勢いづけると、７回２死の第３打席では右前安打、８回の第４打席では中前安打を放ち、３安打を記録した。この日は地元・長崎から家族や親戚が訪れており「妹が来ていたので打ってやろうと思って打ちました」と兄としての一面