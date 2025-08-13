ＮＴＴデータグループは１３日、米グーグル傘下のグーグル・クラウドと戦略的な提携を結んだと発表した。詳細に指示をしなくても人工知能（ＡＩ）が自律的に業務をこなす「ＡＩエージェント」の開発などで連携する。両社は提携を通じ、銀行や保険、製造、小売りといった各業界に特化したＡＩエージェントを５０種類以上開発し、国内外の企業に売り込む。開発ではグーグルの生成ＡＩ「ジェミニ」などを活用する。ＮＴＴデータ