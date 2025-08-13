静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑を調査する百条委員会の6回目の会合が8月13日に開かれ、田久保市長が初めて出頭しました。委員からは卒業証書などについて質問が相次ぎましたが、疑惑の解明にはつながったのでしょうか。 【写真を見る】百条委員会に出頭した田久保伊東市長 ＜委員＞ 「あなたは（6月28日）それまでは、自身の最終学歴が東洋大学法学部の卒業であると認識していた？」 ＜伊東市 田久保真紀市長＞