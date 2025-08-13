シリーズでお伝えしている「戦後80年つなぐ、つながる」。終戦間際、愛知の兵器工場を狙った大空襲から生き延びた静岡県内在住の女性2人が、80年の時を経てつながりました。親睦を深め当時の記憶を辿る2人。彼女らの証言を未来につなごうとする娘の姿もありました。 【写真を見る】戦争当時の記憶を辿る日名地さんと内山さん ＜日名地登志子さん（96）＞ 「ねえ、96歳になっちゃった」 浜松市天竜区佐久間町に住む日名