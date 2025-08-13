お盆を迎え、多くの人でにぎわっていた新潟市の商業施設で8月13日、卓上コンロ用のカセットガスボンベが爆発する事故があり、2人がケガをしました。 【記者リポート】「こちら爆発があったとみられる新潟市中央区の商店街。入り口のガラスが割れているのが確認できます」規制線が張られ、割れたガラス戸が残されるなど物々しい雰囲気が漂う本町商店街。爆発事故があったのは、飲食店や鮮魚店などが入る新潟市中央区の青海シ