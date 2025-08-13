呉市で４歳の男の子が、野生のサルに左腕をかまれけがをしました。 12日、午後１時半頃、呉市倉橋町で４歳の男の子が自宅の庭で、おもちゃを取りに行った際に、突然、背中に抱きついてきたサルに襲われました。 男の子は、左腕を１カ所かまれ流血し、病院で治療を受けたということです。 周辺では、３月にも１歳の男の子が右のふくらはぎをかまれる被害がありました。 被害者の自宅からは、おととしの１０月にもサルが目撃され