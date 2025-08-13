浜松市の霊園で8月13日、盆行事の供養祭が営まれ、地域の夏の風物詩「遠州大念仏」が披露されました。 【動画】お盆に念仏踊りで先祖を供養「遠州大念仏」浜松市の無形民俗文化財 浜松市の霊園では13日、盆行事の供養祭が営まれ、地域の保存会による遠州大念仏が披露されました。遠州大念仏は、初盆の家などを回って太鼓や鐘に合わせて念仏踊りを披露する、遠州の夏の風物詩で浜松市の無形民俗文化財にも指定されています。 13