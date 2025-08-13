特集は原爆によっておよそ400人が亡くなった旧制中学の慰霊祭です。 高齢になった“卒業生”3人が続けています。 7月22日、長崎市内の飲食店である会合が開かれました。 出席したのは90歳を超えた3人の男性。 県立瓊浦中学の“卒業生”です。 8月9日の原爆の日に開く級友たちの慰霊祭の打ち合わせのために集まりました。 （丸田 和男さん） 「建物が真ん中付近で後ろも畑だった」 中心となって準備を進める丸田