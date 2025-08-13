７０代の男性が警察官をかたる男らに、１億４千万円相当を超える暗号資産をだまし取られました。 ６月、広島市南区に１人で暮らす７０代男性の固定電話に、警察官や検察官をかたる男から「あなたに特殊詐欺の容疑がかかっている」「資産洗浄のために警察で金を預かる」などと電話がありました。 男性はＳＮＳや暗号資産を取引するアプリのダウンロードを誘導され、ビデオ通話で４０代から５０代くらいの男から操作などを指