熱戦が続く夏の甲子園。新潟県代表の中越は8月13日、初戦で東東京代表の関東第一と対戦しました。強豪相手に先制した中越でしたが、逆転を許し、31年ぶりの初戦突破はなりませんでした。 13日朝、引き締まった表情で球場に姿を見せたのは7年ぶり12回目の夏の甲子園に挑む中越ナイン。【記者リポート】「アルプススタンドには1300人を超える応援団が集まりました。勝利に向け熱気が高まっています」31年ぶりの甲子園での勝利