夏休み真っただ中の親子が目撃したのは、普段はなかなか近づけない、岩を砕くための重機たち。工事現場の見学会です。2024年に行われた見学会の倍率は50倍以上。大人気のイベントなんです。参加した子供は「迫力満点です！楽しかった」「普段は見られない高速道路の裏側を見られたので良かった」と話しました。実は開催された場所は、ある特別な場所。上信越自動車道にあるトンネルの真上です。2017年から高さ70メートルの巨大な岩