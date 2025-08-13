日本代表の名波浩コーチが13日、2023年1月の就任後初めて報道陣の囲み取材に応じ、これまでの2年8か月を「僕自身がポンコツなのが一番印象に残っている」と厳しく振り返った。カタールW杯後の第2次森保ジャパン発足時からチームに加わり、攻撃を担当。「点が取れない試合があったり、攻撃が流暢にいかない時があるのは全て僕の責任だと思う。監督に任されている仕事を全うしているかという点でポンコツという表現をさせていただ